Dati forti o supposizioni non confermate?

Per spiegare la differenza nella realtà degli organismi e degli ambienti, ci sono molte possibili cause, quindi sono necessarie molte dichiarazioni di controllo.

Hnel 2020, in revisione naturaE Brian Leung e colleghi hanno acceso un dibattito globale rianalizzando le statistiche del Living Planet Index (ZSL London Zoological Society, WWF). Questo indicatore mostra che il mondo ha perso il 68% dei suoi vertebrati tra il 1970 e il 2016. Ma un esame critico dei dati da parte dei ricercatori ha rivelato che in realtà, se l’1% dei vertebrati mostra un forte calo e lo 0,4% un aumento estremo, allora non c’è un trend significativo al rialzo o al ribasso per il restante 98,6%. Pertanto, i numeri sono sfocati, come spesso accade nelle statistiche.

Siamo diretti verso un nuovo feroce dibattito tra gli studiosi con la precedente pubblicazione di Teshome K. Deressa e dei suoi sei colleghi, È stato pubblicato questo mese sul sito web di EcoEvoRXiv ? Questo server di scienza aperta, senza scopo di lucro…