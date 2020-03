Dantedì, “prendiamoci del tempo” per noi e… Dante

Tutte le iniziative e gli appuntamenti del MIUR e del MIBACT, in occasione della prima edizione.

Coinvolti scuole, musei, biblioteche, luoghi di cultura e artisti

Il MInistero per i Beni e le Atttività culturali e per il Turismo ha pubblicato gli elenchi completi dei musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi della cultura che aderiscono all’iniziativa e le proposte offerte sui propri account social. Immagini, video, opere d’arte, rare edizioni della Divina commedia per raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso dei secoli abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell’identità italiana.

Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai

Rai Teche ha selezionato le lecturae Dantis interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30” nelle tre reti generaliste della Rai e su Rai Play e saranno numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate, curate da Rai Cultura.