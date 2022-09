Danilo Gallinari, pessima seconda scelta per l’italiano!

Che grande colpo Danilo Culinario ! Prima di EuroBasket con l’Italia, l’esterno dei Boston Celtics ha subito un infortunio al ginocchio in un’azione con pochi o nessun contatto. Supponendo il peggio, Si sono svolti i primi esami I dipendenti transalpini hanno promesso: uno strappo al menisco.

In tali circostanze era il male minore. Tuttavia, il franchise del Massachusetts voleva una seconda recensione. Questa volta il verdetto Era patetico : Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Lo stesso infortunio che Gallinari aveva già subito nel 2013.

“Ho avuto una settimana difficile per fare i conti con la gravità del mio infortunio. Questa partita significa tutto per me e fa male non poter essere in campo con i miei compagni di squadra dei Celtics. Ho intenzione di dare il massimo. Posso I Celtics ei miei compagni di squadra sono a caccia di un titolo.

Lavorerò instancabilmente con lo staff del Celtic per tornare in campo il prima possibile. E apprezzo il costante supporto dei tifosi, dei miei compagni di squadra e dell’intera famiglia NBA”, ha commentato Danilo Gallinari.