Dal risparmio alla prevenzione sanitaria, le misure adottate

Deficit in calo, mattine libere dopo la pillola, prezzi del tabacco in aumento… ecco le metriche chiave per Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2023E il È stato finalmente adottato dal Parlamento venerdì 2 dicembre 2022.

incapacità

Dal record abissale del 2020 (quasi 39 miliardi), le perdite si sono ridotte a meno di 25 miliardi nel 2021. Per quest’anno sono programmate a 17,8 miliardi.

Ma Assemblea e Senato hanno votato la proposta del governo di estendere l’ospedale, soprattutto per far fronte alle epidemie di bronchiolite e Covid, che fa salire il deficit previsto a 18,9 miliardi. Per il 2023 dovrebbe essere di 7,1 miliardi, se le ipotesi ottimistiche del governo saranno confermate.

risparmio

Il budget non prevede alcuna pianificazione ospedaliera, ma risparmi per circa 1 miliardo in farmaci, 250 milioni in laboratori di analisi, 150 milioni in imaging, oltre alle assicurazioni sanitarie integrative.

Di fronte a una rivolta delle case farmaceutiche, il governo a metà ottobre ha annullato alcune misure che lo avrebbero limitato. I LABORATORI DI ANALISI RIMANONO CONTRO L’ACQUISTO OBBLIGATORIO E SARANNO IN SCIOPERO FINO A SABATO.

Combatti le frodi

Gli assegni non pensionistici dal 2024 non potranno più essere versati su conti bancari extraeuropei.

tabacco

Il prezzo medio del pacchetto, attualmente di 10,15 euro, dovrebbe salire a 11 euro nel 2024, a seconda dell’inflazione. Le tasse sul tabacco fruttano tra i 13 ei 14 miliardi l’anno, contro un costo tra i 20 ei 26 miliardi di euro per l’assicurazione sanitaria.

Prevenzione e salute sessuale

Per combattere le disuguaglianze sociali in materia di salute, sarà offerta consulenza preventiva nelle età chiave della vita (20-25, 40-45 e 60-65). Questi appuntamenti devono essere “Dove viene rilevata la violenza sessuale e sessuale”Aggiunti parlamentari.

La contraccezione d’emergenza sarà gratuita per tutte le donne, senza prescrizione medica.

Il testo prevede inoltre di consentire test da banco per alcune malattie sessualmente trasmissibili per tutti e gratuiti per i minori di 26 anni.

Una prova triennale di screening obbligatorio per l’anemia falciforme nei neonati.

vaccinazione

Farmacisti e infermieri saranno dotati della capacità di prescrizioni per i vaccini. E le ostetriche potranno vaccinare più persone.

Salute complementare

L’accesso all’assicurazione sanitaria complementare per i giovani e gli anziani sarà semplificato, soggetto a condizioni.

Consulenza a distanza

La cessazione del lavoro prescritta per teleconsulto da uno specialista diverso dal medico curante o dal medico visitato negli ultimi 12 mesi non sarà indennizzata successivamente.

i dottori

Il periodo di formazione del medico di famiglia sarà prolungato di un anno, con tirocini extraospedalieri e “priorità” Nei deserti medici i parlamentari di tutti i partiti hanno chiesto impegno per formarli meglio nella pratica liberale e sostenere il loro insediamento.

Proroga fino alla fine del 2035 per medici e infermieri fino all’età di 72 anni per lavorare negli ospedali.

Esenzione dal pagamento del canone di vecchiaia per i medici liberi professionisti in co-impiego e pensionamento, subordinatamente ad un livello di reddito determinato con decreto.

L’arretrato di lavoro e il pensionamento sono possibili per gli operatori sanitari nei deserti medici.

guardie ✔

Non essendoci medici di guardia sul territorio nelle ore serali e nei fine settimana, è previsto un prolungamento “cura permanente” Infermieri, ostetriche e dentisti.

temporaneo

I giovani badanti non potranno più lavorare su base temporanea una volta terminata la scuola, ma dovranno prima fare sport “in un altro posto”impiegato o liberale, “per un periodo minimo” che sarà determinato con decreto. Il lavoro temporaneo sta diventando più costoso per gli ospedali.

Ehpad e dipendenza

Circa 3.000 infermieri e assistenti infermieristici arriveranno per rafforzare il personale delle case di riposo, prima fase di un piano per assumere ulteriori 50.000 entro il 2027. Ulteriori 4.000 posti saranno aggiunti nei servizi di assistenza domiciliare.

I requisiti post-scandalo di Orpéa sulla trasparenza e la regolamentazione finanziaria delle istituzioni e dei servizi medico-sociali sono stati completati.

Il “prezzo più basso” Per ogni ora di reddito dei servizi di aiuto domiciliare, sarà elevato a 23 euro nel 2023.

Figli

L’assistenza finanziaria erogata alle famiglie con una tata per il proprio figlio sarà rivalutata, in modo che i restanti a carico siano come se il minore avesse beneficiato di un posto in affidamento.

Le famiglie monoparentali ora riceveranno aiuti finanziari per prendersi cura dei bambini fino all’ingresso all’università, e non successivamente fino all’inizio della CP. Gli alimenti minimi corrisposti loro dai CAF in caso di inadempienza dell’altro genitore saranno aumentati del 50%, da 123 a 185 euro al mese.

Insetticidi

Maggiore indennizzo per i figli che subiscono una malattia a causa dell’esposizione lavorativa di un genitore ed estensione dell’indennizzo ai beneficiari.