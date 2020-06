Dal Piano di Zona S2 novità su iscrizioni e mense scolastiche

Rimborso mensa scolastica e iscrizioni nido e asilo nido: cosa fare

Mensa scolastica a.sc. 2019/2020 Richiesta rimborso o trasferimento crediti

Considerato che dal 5 marzo 2020, in conseguenza delle misure per contrastare la diffusione del virus COVID -19, è stato interrotto il servizio di mensa scolastica, il Piano di Zona S2 avvisa i genitori/tutori legali che intendono richiedere il rimborso delle somme versate e non utilizzate, che è possibile presentare la domanda dal 15 giugno 2020 al 30 agosto 2020, utilizzando il modulo in allegato.

La richiesta dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità all’Ufficio lstruzione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo : amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure via e -mail all’indirizzo : urp@comune.cavadetirreni.sa.it previa verifica del proprio saldo e dei giorni di effettivo utilizzo del servizio sulla piattaforma TELEMONEY

Per informazioni e/o per richiedere il certificato dei pagamenti effettuati per la mensa scolastica per l’a.sc. 2019/2020 è inoltre possibile contattare con email il sig. Longobardi Ciro (ciro.longobardi@comune.cavadetirreni.sa.it).

Iscrizioni Asilo nido di via Carillo e micro nido di via S. Maria del Rovo.

Il Piano di Zona Ambito S2 comunica che la prossima settimana sarà pubblicata la domanda per accedere ai servizi all’infanzia – Asilo nido di via Carillo e micro nido di via S. Maria del Rovo – per l’anno educativo 2020/2021.