Dal 6 agosto entra in vigore l’Italian Health Pass: cosa significa?

lL’Italia introduce dal 6 agosto la tessera sanitaria obbligatoria per accedere a spazi chiusi come bar e ristoranti. Quanto al governo italiano, il presidente del Consiglio ha spiegato in conferenza stampa che “l’Health Pass è uno strumento che consente agli italiani di continuare le proprie attività, che non possono ritrovarsi tra la popolazione contagiata”.

Oltre alle sale bar e ristorante, questo pass è obbligatorio per l’ingresso in piscine, palazzetti dello sport, musei, teatri e teatri e sale giochi.

Gli abbonamenti sanitari sono richiesti anche per eventi sportivi, concerti, manifestazioni, mostre e congressi. Le discoteche rimarranno chiuse fino a nuovo avviso, ma il dipartimento beneficerà dell’assistenza pubblica.

L’Health Pass, noto anche come “Green Pass” sulla penisola, può essere somministrato dalla prima dose del vaccino, ma può essere dato anche a chi è guarito dal morbo di Kovid e a chi è risultato negativo al test in 48 ore precedenti.