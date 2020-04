Una campagna di screening per la popolazione dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo di di Diano e del Tanagro, nel Salernitano.

L’iniziativa, prenderà avvio martedì 28 aprile, interesserà i comuni di Auletta, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina.

La campagna di screening si basa sull’esecuzione di oltre mille tamponi destinati ai volontari, ai commercianti, ai farmacisti e a quanti nella prima fase emergenziale hanno continuato a lavorare perché impegnati in settori strategici ed essenziali.

“Grazie al supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, – scrive il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina – saranno effettuati tamponi solo in alcuni comuni della provincia di Salerno e grazie all’impegno compatto dei 5 sindaci ex zona rossa, lo screening verrà effettuato sui medici di base e operatori sanitari, volontari della Protezione civile, farmacisti, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, operatori ecologici, dipendenti pubblici, commercianti ed esercenti che hanno continuato il loro lavoro e tutte le persone che hanno svolto attività lavorative in questo periodo”.



“Mai come in questo momento, – contiua il Primo Cittadino – dopo diverse settimane di quarantena, è di fondamentale importanza effettuare screening di massa, per poter accedere con una maggiore serenità al graduale allentamento delle restrizioni previste dalla fase due.

Ringrazio tutti voi per la collaborazione e la costanza dimostrata in tutto questo lungo periodo nel rimanere a casa e invito ancora una volta, a rimanere ancora a casa, non siamo ancora fuori pericolo, il virus è ancora una minaccia per la nostra salute. Responsabilità, non abbassiamo ancora la guardia dopo tanto sacrificio”.