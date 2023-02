Da un club londinese all’altro: l’italiano Jorginho lascia il Chelsea per l’Arsenal

Il centrocampista italiano Jorginho ha firmato per l’Arsenal dal Chelsea, i due club hanno annunciato martedì, per una cifra stimata dalla stampa in 12 milioni di sterline.







Coppia belga

Pubblicato il 31/01/2023 alle 21:42 Tempo di lettura: 1 minuto



lIl centrocampista italiano Jorginho è passato all’Arsenal. Viene dal Chelsea. Entrambi i club hanno annunciato martedì.

Jorginho, 31 anni, è al Chelsea dal 2018 e ha lasciato il Napoli. Nato in Brasile, Jorginho è arrivato in Italia all’età di 15 anni. Si è allenato all’Hellas Verona, dove è rimasto fino al 2014, fatta eccezione per una stagione in prestito all’AC Sambonifacese nel P4 nel 2010-2011.

Jorginho ha segnato un totale di 213 partite, 29 gol e 9 assist con la maglia del Chelsea, con cui ha vinto l’Europa League 2019 e la Champions League 2021. Nello stesso anno 2021 vince l’Euro con l’Italia. La sua parte in entrambi i titoli gli è valsa il trofeo UEFA Player of the Year e il terzo posto nel Pallone d’Oro. Nel 2022 ha aggiunto alla sua lista il Mondiale per club.

In questa stagione ha giocato 25 partite (3 gol), di cui 18 (2 gol) in campionato con i Blues.

L’Arsenal è il solido leader della Premier League, con il Chelsea un deludente decimo posto.