Da Coronavirus a CovMorra è un attimo. Sorridere al tempo del Covid-19

Sono giorni e giorni che parole come coronavirus, covid19 e quarantena sono presenti ovunque, 24 ore su 24, sempre. Un gruppo di attori napoletani, e “due infiltrati romani”, hanno voluto spezzare un trend certamente giustificato e onnipresente.

A nostro avviso, un sorriso creato dalla genialità della “The CereBros”, una Social Factory nata nel 2017 sotto la direzione del collettivo artistico affidato al Web Creator Berardino Iacovone.

Nel video, “il traffico di Amuchina” diventa assai più lungimirante di altre sostanze. Riferimento alla celebre fiction “Gomorra” in onda su Sky Atlantic è di tutto rilievo.

Se vogliamo, “CovMorra” è una denuncia in chiave ironica di come il virus sia diventanto un business per alcuni.

Tra l’altro di stamane la notizia di una visita della Guardia di Finanza a EBay e Amazon per comprendere le dinamiche che hanno portato il celebre gel disinfettante per mani a prezzo decisamente fuori controllo. “Amuchina a prezzi folli: Gdf acquisisce documenti presso le sedi di Amazon e Ebay”

Nel frattempo, buona visione. Speriamo in un piccolo “amaro” sorriso. Ma pur sempre un sorriso.