CyberGhost VPN, l’app che ti dà accesso a tutto il potenziale del web

Ormai da anni, le VPN sono una parte enorme del panorama globale di Internet. Questi programmi infatti sono in grado di proteggerti, ma anche di fornirti una navigazione più libera. E in quest’area, CyberGhost è un punto di riferimento.

Questo strumento è stato sviluppato nel 2011 e da allora continua a migliorare. Tanto che ora è una delle migliori VPN al mondo. Ma allora, a cosa ti dà accesso questa VPN? Questo è ciò che ti mostreremo in modo rapido e immediato.

Ulteriori informazioni su CyberGhost VPN

L’enorme infrastruttura di CyberGhost VPN

Potresti già saperlo, ma se molti utenti di Internet utilizzano una VPN, l’obiettivo principale è contrastare il blocco geografico. Perché sì, quando navighi in Internet, il contenuto a cui puoi accedere è limitato, a seconda del tuo paese di residenza.

Allora come si supera questo? In poche parole, sappi che CyberGhost ha oltre 9.500 server in tutto il mondo che coprono un totale di 94 paesi. Con questo provider potrai connetterti in tutte queste aree, per modificare la tua posizione virtuale.

In realtà, ciò comporta la sostituzione del tuo vero indirizzo IP con un indirizzo IP falsificato, che viene fornito automaticamente dalla VPN, Come l’indirizzo IP russo Per esempio. Puoi quindi ingannare i sistemi di geolocalizzazione e far credere al contenuto che vuoi leggere di trovarti in un luogo che ti dà il diritto di accedervi.

Pertanto, hai i cataloghi di Netflix, canali TV, server di gioco, siti Web e tutti i contenuti stranieri di tua scelta, senza uscire di casa. Allo stesso modo, CyberGhost ti consente di connetterti alla Francia da altri paesi, il che ti sarà molto utile quando viaggi.

Sarai quindi in grado di accedere ai tuoi contenuti e servizi locali dall’estero, come i tuoi servizi bancari. Ma mentre tutto questo è eccellente, potresti chiederti qual è il prezzo di questo servizio.

E rimarrai piacevolmente sorpreso: in occasione del Black Friday, il provider sta abbassando i prezzi. Vantaggi di un abbonamento VPN di 2 anni Da un calo del -83%, CyberGhost è andato ancora oltre offrendo altri 4 mesi gratuiti ai suoi nuovi utenti.. Pertanto, l’abbonamento totale è stato aumentato a 28 mesi per soli € 56,94.

CyberGhost: un provider che prende molto sul serio la tua sicurezza

Le VPN sono anche strumenti sviluppati con l’obiettivo di proteggerti online. CyberGhost lo prende molto sul serio. Pertanto, oltre ai vantaggi di cui sopra, avrai accesso a una sicurezza ottimale. Questo coinvolge diversi elementi.

Ad esempio, possiamo citare il fatto che CyberGhost crittografa i tuoi dati di navigazione (come i tuoi dati bancari o la cronologia di navigazione) utilizzando un potente algoritmo. Quindi nessuno può leggerlo. Allo stesso tempo, il provider nasconde il tuo indirizzo IP, per preservare il tuo anonimato e la tua posizione.

In questo modo sei protetto dai rischi insiti nell’uso di Internet e puoi navigare in modo anonimo. Inoltre, tieni presente che per la tua privacy, CyberGhost applica una rigorosa politica di no-log. Puoi essere certo che i tuoi dati non verranno archiviati, trasferiti o venduti a terzi.

Tieni presente che CyberGhost offre opzioni come Kill Switch, che interrompe automaticamente il tuo traffico se la connessione VPN si interrompe. Quindi non sarai in grado di esporre accidentalmente i tuoi dati. E per il lato pratico, sappi che l’app CyberGhost si adatta al massimo ai dispositivi.

Puoi usarlo su un computer (Windows, macOS, Linux) o su un dispositivo mobile (Android o iOS), ma anche su una TV o router connesso. Inoltre, questa VPN consente fino a 7 connessioni simultanee con un singolo account. Così puoi vestire tutta la tua famiglia e persino aiutare i tuoi amici senza spendere di più.

Nota, inoltre, che questo è particolarmente interessante in questo momento, perché se stai cercando un VPN economicaCyberGhost costa solo € 2,03 al mese con l’offerta Black Friday attiva (€ 56,94 per 28 mesi). Quindi non esitare a provarlo, perché avrai accesso all’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Prova CyberGhost VPN gratuitamente