CyberGhost spaventa la concorrenza con la sua offerta a prezzi interessanti

In occasione del mese della sicurezza informatica, CyberGhost ha deciso di spaventare la concorrenza proponendo la sua offerta VPN a un prezzo molto interessante.

Accedere a una VPN è più facile ed economico grazie a Questa offerta è disponibile su CyberGhost per un tempo determinato. L’abbonamento per 2 anni (+ 2 mesi gratis) costa solo 2,19 € al mese; Ciò rende l’importo totale di € 56,94 da versare per il periodo in questione.

Inoltre, CyberGhost ti consente di ottenere una garanzia soddisfatti o rimborsabili valida per 45 giorni. Quindi, se sei interessato all’offerta, ora puoi iscriverti all’offerta CyberGhost VPN.

82% di sconto sull’offerta CyberGhost VPN!

Grazie alla soluzione di CyberGhost, ti permette di mantenere le tue attività online al sicuro da occhi indiscreti e lontano da altri operatori e hacker sul web.

CyberGhost VPN nasconde principalmente il tuo indirizzo IP durante lo streaming, il download, i giochi, gli acquisti, le operazioni bancarie o semplicemente la navigazione.

CyberGhost ti dà la possibilità di connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente da un unico abbonamento. Per fare ciò, è sufficiente scaricare un’app dedicata disponibile su Windows, macOS, Android, iOS e Linux. Puoi anche configurare CyberGhost VPN su un router, su una smart TV, su una Amazon Fire TV Stick o su una console di gioco.

Con il tuo abbonamento CyberGhost, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti utilizzando server globali sparsi in quattro continenti; in America, Europa, Africa e Asia.

Fare clic qui per visualizzare l’attuale offerta CyberGhost VPN

