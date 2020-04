Babà, pastiera o sfogliatella? Certamente tra tutti i dolci napoletani la sfogliatella, quella riccia è la prelibatezza più difficile da cucinare.

La sfoglia riccia richiede tempo (e salute). In questa puntata, Ale e Adri hanno voluto sfidare loro stesse per fare per la prima volta la sfogliatella riccia.

In questa puntata faremo riferimento ad altre due ricette (pasta frolla e crema pasticcera) che potrai trovare nella puntata della colomba pasquale che troverai qui.