Scarlino: “Ci siamo candidati per gestione Velodromo. Venerdì le buste”

Tempo di bilanci in casa CSI. Ieri sera presso l’Hotel Victoria Maiorino si è tenuto il consiglio regionale del CSI Campania alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Vittorio Bosio, il consigliere nazionale Salvatore Maturo, il presidente regionale Enrico Pellino. A fare gli onori di casa il vicepresidente regionale Pasquale Scarlino e il presidente del comitato cavese Giovanni Scarlino.

Nel tracciare il bilancio delle attività, il Presidente Scarlino ha anche annunciato che il comitato locale si è candidato per l’affidamento del Parco per lo Sport per tutti (ex velodromo) di via Ido Longo.