Cross – Van der Poel a Besançon e Van Aert ad Hamme questo fine settimana

È il momento della grande prova! Questo fine settimana, infatti, si terrà l’ultima Croce Circolare prima del grande evento della stagione, The campioni del mondo Hoogerheide (5 febbraio). Il problema è che alla fine di questa settimana, sabato, ci saranno due cross importanti Bagni X²O Da Hama e tour della domenica Coppa del Mondo da Besançon. Se alcuni concorrenti si schiereranno in entrambe le gare esCioè, iSerbit (Pauwels Sauces-Bingoal), e Michael Vanthornout (Pauwels Sauces-Bingoal) et de Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) Questo non sarà il caso dei Discipline Titans, Matteo van der Pol (Alpecin Deconinck), et al Wott van Aert (JumboVisma). Il belga sarà presente a Bagni X²O De Ham, mentre l’olandese sarà presente in Francia per l’ultimo turno Coppa del Mondo. Il che significa che non avremo diritto a un duello finale prima di Hoogerheide.

Video- Van Aert vs Van der Poel, lo scorso fine settimana a Benidorm

Duello Impel – Peters

Non sarebbe stato l’unico pluricampione del mondo a saltare una delle due gare da allora Lauren Swick (Crelan-Fristads) o apparizione Kevin Kuhn (squadra ciclocross Tourmans) sarà solo al via a Besançon. Promemoria, Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) ha posto fine alla stagione del ciclocross per concentrarsi sulla strada. Lo stesso problema compare anche tra le donne di provenienza delle due favorite campioni del mondo hai un programma diverso, Wim Van Ampel (Jumbo-Visma) si allineerà con il Bagni X²O Mentre Prenota Pietro (Alpecin-Deceuninck) Sera, Francia. Céline Alvarado (Alpsin Deconinck), Marca Lucinda (Baloise Trek Lions) e Shereen Van Anroy I Baloise Trek Lions dovrebbero saltare il tour di Coppa del Mondo a Besançon ed essere presenti in Belgio, a differenza Silvia Farsi (Team ADQ degli Emirati Arabi Uniti).

Programma della settimana

Venerdì 27 gennaio

strada Giro di San Juan – Tappa 5

strada : Trofeo Andratx – Mirador des Colomers

strada : Amisa Tropical Bongo – Passaggio 5

strada Tour di Sharjah – Prima tappa

sabato 28 gennaio

strada : Cadel Evans Great Ocean Road Race (F)

strada Giro di San Juan – Tappa 6

strada Coppa della Serra de Tramontana

Ciclocross : X20 Trofee Hamme (Belgio)

strada : Amisa Bongo Tropical – Fase VI

strada Tour di Sharjah – Fase due

strada : Gran Premio Aspendos

domenica 29 gennaio

strada : Cadel Evans Grande corsa su strada oceanica

strada : Gran Premio di Ciclismo La Marsigliese

strada Giro di San Juan, settima tappa

strada coppa di palma

Ciclocross Mondiali, Besançon (Francia)

strada : Il Tropicale Amissa Bongo – Tappa 7

strada Bici da donna Pro Costa de Almeria

strada Tour di Sharjah – Fase tre