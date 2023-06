Critici di Hughes Day: “L’amore e la foresta”, Virginie Evira Under the Influence

Blanche incontra Gregoire A una festa lo trova affascinante e seducente e presto se ne innamora. Nonostante la riluttanza della sorella gemella, si lascia trasportare e tutto procede molto velocemente: Blanche si sposa, rimane incinta e accetta di lasciare le spiagge vicino a Caen per seguire il marito, che viene portato in Alsazia. Ma quando ho saputo che Grégoire non aveva subito questo trasferimento, glielo ha chiesto Cocoon lontano dalla famiglia BlancheLa giovane donna scende dalla sua nuvola e si accorge che il marito le sta costruendo una gabbia d’oro…

Pertanto, “L’amore e la foresta” storia d’impattoe il La donna lotta a lungo per uscirne. Se, di film in film, Virginie Efira riesce a dare più profondità alla sua recitazione, allora la sua co-protagonista in questo dramma, Melvil Poupaud, manca gravemente di mistero e profondità. Su un tema simile, è difficile non ricordare l’onnipotente “Fino alla guardia”, in cui Denis Minochet rappresenta una minaccia costante per sua moglie impersonata da Léa Drucker. Se Love and the Forests di Eric Reinhardt ha ricevuto una recensione entusiastica pienamente giustificata, l’adattamento, di Valerie Donzelli e Audrey Dewan (regista di “Event”, Leone d’oro a Venezia), è ancora in piedi. molto lineare E un po’ di applicazione.