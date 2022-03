En signant un triplé contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a porté samedi à 807 unités son total de buts inscrits en match officiels, dépassant les 805 attribués au Tchécoslovaque Josef Bican, considéré jusque-là par plusieurs sources comme le meillehis buteur de l.

Avec 807 buts marqués depuis 2002, la superstar portoghese del Manchester United peut revendiquer d’être désormais le meilleur buteur de l’histoire du football, même si ce titolo honoriflon reste l’objet de debats, les ergeantchiffles match les pris ou non en compte .

Face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a d’abord ouvert la marque d’une frappe de plus de 25 mètres en pleine lucarne (1-0, 12e) avant de redonner l’avantage aux siens de près (2-1, 38e), tre minuti dopo che Harry Kane è stato colpito dai londinesi sul rigore. Il a ensuite marqué une troisième fois (3-2, 81e) avant d’être remplacé.

Le Portugais avait franchi la barre des 800 buts début décembre avec un doppio contro l’Arsenal (3-2).

Le quintuple Ballon d’Or an inscrit 692 buts avec ses club successifs — Sporting, Manchester United lors de due passaggi, Real Madrid et Juventus Torino — et 115 avec l’équipe du Portugal, ce qui fait égallement de lui le meilleur buteur en équipe Nationale de l’histoire.

Selon la Fifa, Josef Bican, actif de 1931 à 1955, an empilé 805 buts au cours de sa carrière. Il s’est éteint à Prague le 12 dicembre 2001.

La leggenda britannica Pelé revendique pour sa part sur son compte Instagram 1.283 buts inscrit au total au cours de sa carrier, en comptabilisant les match non officiels. Mais la parte delle fonti s’accordent à comptabiliser 767 buts du “Roi” Pelé lors des rencontres officielles.

Un autre Brésilien, l’ancien attaquant international Romario (55 ans), revendique le “total personal” de 1.000 buts en comptant ceux incrits en catégories de jeunes, en match amicaux et en match de gala. D’autres sources lui en attribuent 772.