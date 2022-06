Mentre Emmanuel Macron ha annunciato una missione urgente sulle cure non programmate e ha tenuto un’importante conferenza sulla salute.

Il Maine County Council non ha aspettato che lo stato si occupasse della questione per pensare, con tutti i cittadini e gli operatori sanitari, a soluzioni appropriate che sarebbero state rapidamente implementate nel dipartimento. Per quanto riguarda l’ARS e il Sindacato dei Medici, il consiglio di dipartimento ha così ospitato il primo stato di sanità pubblica dal 22 febbraio al 23 marzo 2023.

Al termine del mandato di sanità pubblica, il Consiglio Distrettuale ha stabilito a Un elenco di 30 azioni concrete, operative e limitate sull’organizzazione delle cure, i bisogni sanitari e l’attrattività del territorio, elemento chiave per attrarre nuove figure professionali. Uno sforzo finanziario pianificato a favore della salute per un importo di 2,5 milioni di euro nel 2022.

Oltre a queste 30 misure per rispondere alla crisi del settore sanitario, è stato costruito il Maine County Council Il primo piano dipartimentale unico che offre proposte per supportare tutti nel loro percorso di vita, dall’infanzia alla vecchiaia. In totale, questo è Ogni anno verranno stanziati altri 10 milioni di euro per la solidarietà e l’indipendenza.