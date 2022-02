Crise en Ucraina: Kiev convoca una riunione urgente avec Moscou

« Nous passins à l’étape suivante. L’Ucraina convoque une réunion avec la Russie et tous les Etats membres », un indiqué lo chef de la diplomatie ukrainienne.

Les autorités ukrainiennes ont quant à elles officiellement réclamé que la Russie s’explique sur le déploiement de dizaines de milliers de soldats aux frontières de l’Ucraina, ce à quoi elle s’est jusque’ici.

Les Etats-Unis martèlent, pour leur part, à l’envi que la Russie pourrait envahir l’Ukraine “à tout moment”, et une kyrielle de Nations ont appelé leurs ressortissants à quitter au plus vite le territoire.uk

Souvent accusée d’être trop complaisante envers Moscou du fait de ses intérêts économiques, l’Allemagne a haussé le ton dimanche.

« Nous sommes au beau milieu d’un osé de conflit militaire, de guerre en Europe orientale et c’est la Russie qui en porte la responsabilità », ha dichiarato il presidente allemand Frank-Walter Steinmeier.

La situazione est désormais « critique, très dangereuse », a estimé une source gouvernementale allemande.

Le déplacement d’Olaf Scholz à Moscou est «probablement la dernière chance» d’obtenir la paix, a du coup jugé dimanche soir l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrii Melnik, sur la chaîne allemande Bild TV. “Nous avons le sentiment qu’une guerre devient de plus en plus inévitable”, il faut se préparer “au pire”, at-il dit.

La Russie, qui a déjà Annexé la Crimée en 2014 et soutient des séparatistes armés prorusses dans l’est de l’Ukraine, nie toute velléité agressive à l’encontre de ce pays, mais lie la désescalade ence s à une’s à l’assurance que celui-ci n’adhérera jamais à l’Otan. Une condition que les Occidentaux jugent inaccettabile.

M. Scholz a prévenu que des sanzioni occidentalis dévastatrices seraient “immédiates” en cas d’invasion russe, des minaces qui ont laissé Moscou de marbre jusqu’ici.

Un des sujets que les Américains ont mis sur la table malgré les réticences allemandes est l’avenir de Nord Stream 2, un gazoduc controversé construit pour transporter de Russie vers l’Allemagne du gaz russe en contournant l’Ucraina.

Più di 100.000 militari russi alla frontiera

Par ailleurs, les critiques pleuvent sur Berlin face à son refus de livrer des armements aux Ukrainiens.

« Je demande officiellement à nos partenaires de trancher pour savoir de quel côté ils sont : celui de l’Ukraine qui se défend ou de l’agresseur », a déclaré dans un entretien avec l’AFP la semaine ex madernière de Kievre -champion de boxe Vitali Klitschko, qui a longtemps vécu en Allemagne et y demeure une célébrité.

Les tensions sont à leur comble avec plus de 100.000 militaires russes massés à prossimo alla frontiera orientale dell’Ucraina et d’autres faisant des manœuvres tous azimuts en Biélorussie, au nord, et en mers Noire., au

Dans une conversazione téléphonique dimanche soir, il presidente americano Joe Biden et son homologue ukrainien sont convenus de poursuivre “diplomatie” et “dissuasion” face à Moscou.

M. Zelensky a égallement invité M. Biden à se rendre dans son pays : « Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (…) serait un signal fort et contribuerait à stabilizzar la situazione. »