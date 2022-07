Criptovalute: il modo per guadagnare di più?

Il settore delle criptovalute ha molta libertà. Pochi regolamenti, pochi quadri. Quindi attenzione, attenzione alle truffe. Molte organizzazioni senza scrupoli offrono criptovalute false con ritorni improbabili.

un altro difetto, valori in eccesso Usando la criptovaluta soggetto a tassazione. Il professionista sarà tassato al 50%. Un investitore considerato uno speculatore, che si assume rischi e scommette sulle fluttuazioni dei prezzi, sarà tassato al 33%. D’altra parte, se investi i tuoi soldi da “bravo papà”, con l’obiettivo di farli crescere, ma vai sul sicuro e scommetti a lungo termine, le tue vincite non saranno tassate. Quindi non sarà necessario dichiarare i tuoi guadagni.

subordinare Costi aggiuntivi Sono inoltre tenuti ad utilizzare la rete o le commissioni di banche e piattaforme online, ad esempio. È anche possibile convertire la tua criptovaluta in Euro e viceversa, ma attenzione, Il trasferimento non è gratuito. Il tasso di cambio non è fisso. Tiene traccia del percorso della criptovaluta che un investitore vuole scambiare. Questo processo genera Tassa di trasferimento. Nonostante ciò, investire in criptovaluta porta comunque molti soldi.

Se la criptovaluta è conosciuta oggi come lato speculativoE alcuni lo vedono denaro in futuro. Rendono il pagamento più facile, veloce, economico e sicuro. Pertanto, ha molti vantaggi rispetto alle valute tradizionali.

In tutto il mondo, più di 200 milioni di persone possiedono criptovaluta. In totale, quando scrivi questo articolo, Il mercato pesa 2000 miliardi di dollari.