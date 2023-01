Crack Insider: la società di Donald Trump condannata a ‘massime multe’ per evasione fiscale

Il procuratore generale di Manhattan ha affermato, in una nota, che la Trump Company, l’azienda di famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha imposto venerdì a New York una multa fino a 1,6 milioni di dollari per frode finanziaria e fiscale.

Il gruppo miliardario americano, candidato del Partito Repubblicano alle presidenziali del 2024, è stato processato con l’accusa di evasione fiscale e falsificazione di dichiarazioni contabili, soprattutto allo scopo di occultare risarcimenti economici ad alcuni alti dirigenti del fisco. .

Si tratta del primo atto criminale del gruppo dell’ex presidente Usa (2017-2021), che comprende mazze da golf, hotel di lusso e immobili. La Trump Organization è in attesa di un processo civile più ampio nel 2023 in un altro caso di frode finanziaria.

“Le imprese dell’ex presidente Trump sono state multate oggi, le multe massime consentite dalla legge, dopo storiche condanne per un totale di 17 reati minori.Lo ha dichiarato il procuratore generale Alvin Bragg in un comunicato stampa.

Nello specifico, due società del gruppo, Trump Corporation e Trump Payroll Corporation, sono state accusate di concedere vantaggi finanziari o in natura a dirigenti senior, e di averli nascosti alle autorità fiscali per evitare di pagare le tasse, dal 2005 al 2018.

Tra questi, l’ex chief financial officer della società, Allen Weisselberg, è molto vicino a Donald Trump, che si è dichiarato colpevole di quindici capi di imputazione ed è stato condannato martedì nello stesso caso a cinque mesi di carcere e una multa di oltre due milioni di dollari.

Quando è stata annunciata la sua condanna, il signor Weisselberg, 75 anni, che ha iniziato a lavorare nel 1973 come contabile per il padre di Donald Trump, è partito in manette per il penitenziario di Rikers Island per scontare la pena.