Covid19, Vescovo Soricelli: “Supereremo anche questa situazione”

In merito alla diffusione del #COVID-19, #Mons. Orazio Soricelli invita ad adottare misure precauzionali durante la celebrazione della #Santa Messa.

Fino ad eventuali nuove comunicazioni le Sante Messe e tutti i riti religiosi saranno regolarmente celebrati

Si emanano le seguenti disposizioni:

*si svuotino le acquasantiere

*si ometta lo scambio della pace

*la Comunione eucaristica sia distribuita sulla mano

*si prendano precauzioni durante le confessioni e in contesti di contatti personali.



Queste le parole di sua Eccellenza:”Ci impegniamo a fare la nostra parte per ridurre smarrimenti e paure, che spingerebbero a una sterile chiusura: questo è il tempo in cui ritrovare motivi di realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di affrontare insieme questa difficile situazione”.