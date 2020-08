Covid19, Guerra (OMS): “Quota 4 mila casi senza sanzioni”

“L’Italia rafforzi le sanzioni o arriveremo a 4mila casi” di Covid-19. Così in un’intervista a “Il Messaggero” Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

“La situazione era prevedibile”, spiega l’esperto. “Mi aspettavo che i rientri dalle vacanze avrebbero prodotto questi effetti – dice – e inoltre c’è discreto lassismo, soprattutto in altri Paesi, ma lo stiamo vedendo anche qui. Vedo gente disciplinata, soprattutto anziani. Però non vale per tutti”.

Ma cosa è mancato per evitare tutto ciò ? “Certamente l’aspetto sanzionatorio, quello che ad esempio ha applicato De Luca in Campania – spiega Guerra a “Il Messaggero” che aggiunge – (è mancato, ndr) il raccomandare dei comportamenti confidando nella buona volontà di tutti è utile. Ma poi, per colpa di qualche irresponsabile che non viene sanzionato, perdiamo una situazione ottimale ereditata dal lockdown”.