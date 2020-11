Covid, Vuolo: “Ecco perchè è necessario un ospedale militare da campo”

“L’Agro nocerino sarnese è una delle zone più colpite in provincia di Salerno”.

Nei giorni scorsi l’europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo ha scritto ai ministri della Salute e della Difesa, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini per sollecitare una risposta concreta ai sindaci dell’agro nocerino sarnese che, nelle scorse settimane, hanno chiesto l’intervento dell’Esercito con personale medico e magari usando anche locali di proprietà dello Stato che ora sono inutilizzati.

“Spero che i sindaci mi affianchino in questa proposta, – commenta la Vuolo ai nostri microfoni – non perchè viene da me, ma perchè le comunità locali, mai così disorientate, hanno bisogno di risposte veloci e certe. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Servono misure eccezionali”.

