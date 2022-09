Covid: risposta alla pandemia ‘fallimento collettivo globale’, afferma The Lancet

Inserito il 15 settembre 2022, 13:06Aggiornato il 15 settembre 2022 alle 14:28

È la coincidenza del calendario. Mercoledì, mentre il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riteneva che il mondo non fosse mai stato in una posizione così favorevole per porre fine alla pandemia di Covid-19, la prestigiosa rivista scientifica “The Lancet” ha pubblicato Un rapporto che mostra come affrontare l’epidemia in tutto il mondo .

Il rapporto riassunto da Jeffrey Sachs, presidente di questo comitato e professore alla Columbia University, è duro. “Lo sbalorditivo bilancio delle vittime nei primi due anni dell’epidemia di Covid-19 è una profonda tragedia e un enorme fallimento sociale a molti livelli”, ha affermato Jeffrey Sachs, professore alla Columbia University e presidente del comitato, che è stato istituito dal giornale scientifico.

fallimento collettivo

Nel corso di due anni, questo panel, composto da quasi trenta esperti globali in politiche pubbliche, governance internazionale, epidemiologia, vaccinologia, economia, finanza internazionale e salute mentale, ha analizzato le risposte alla pandemia. Circa 100 altri esperti hanno anche contribuito su base non permanente.

Dopo aver esaminato quasi 500 studi e rapporti, i membri del panel hanno concluso che c’era stato un fallimento globale collettivo nel modo in cui il mondo ha gestito la pandemia. Troppi governi non sono riusciti a soddisfare gli standard di base di razionalità e trasparenza istituzionale; Troppe persone hanno protestato contro le misure di salute pubblica di base, spesso influenzate dalla disinformazione; “Troppi paesi non sono riusciti a rafforzare la cooperazione globale per controllare l’epidemia”, ha affermato Jeffrey Sachs.

Eccessiva cautela da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità non è immune da questo, anche se i membri del comitato si rendono conto che il suo lavoro non è stato facilitato da pressioni politiche. A cominciare da Trump, che ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma anche le ricorrenti tensioni tra Washington e Pechino sull’origine del vaccino che hanno contribuito a minare la credibilità dell’Oms presso il grande pubblico.

Tuttavia, o per questo, l’OMS ha agito con molta cautela e molto lentamente, accusando Lancet. Soprattutto quando si tratta di conoscere le modalità di trasmissione del virus, e quindi di consigliare l’uso della mascherina. Ma anche per dichiarare lo stato dell’epidemia (avvenuta a marzo 2020) e pubblicare i protocolli applicabili ai viaggi internazionali.

Milioni di morti evitabili

Secondo gli autori, anche la maggior parte dei governi è stata lenta nel rendersi conto dell’importanza del virus ed è stata troppo timida nei loro interventi. Tranne forse chi in passato ha affrontato altre epidemie di gravi malattie respiratorie.

Gli autori hanno notato che le regioni del Pacifico occidentale, dell’Asia orientale e dell’Oceania “hanno risposto rapidamente e hanno adottato strategie con l’obiettivo di eliminare il virus”. Ha accettato che se i paesi avessero scelto questo approccio, “la malattia avrebbe potuto essere fermata senza ricorrere a blocchi prolungati, confinamenti e interruzioni dei viaggi internazionali”.

Tutti questi fallimenti o errori hanno causato milioni di morti prevenibili, osserva il rapporto della commissione, che si basa sui dati dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Secondo quest’ultimo, se al 31 maggio si registrassero ufficialmente almeno 6,9 milioni di decessi, il numero reale di decessi sarebbe almeno il doppio di quel numero.

Il rischio della nuova variabile

La fine della pandemia è vicina, però, come afferma il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità? Gli esperti del panel di Lancet sono meno entusiasti. Solo una migliore cooperazione multilaterale, dicono, porrà fine all’epidemia. Senza contare che il rischio dell’emergere di una nuova variante è ancora alto e che ci sono dubbi sulla durata a lungo termine dell’immunità causata da vaccinazioni e infezioni.

Di conseguenza, suggeriscono che i paesi adottino una “strategia di vaccinazione” che includa la vaccinazione di massa, l’incoraggiamento a indossare maschere, il supporto per le persone colpite dalla malattia prolungata di Covid e un migliore supporto per i paesi meno fortunati per ottenere i vaccini.

Covid-19: i principali dati dell’epidemia in Francia