Covid, nuove misure in arrivo. Provvedimento ponte dal 7 al 15 gennaio

Al vaglio il coprifuoco alle 20.00. Week end arancione il 9 e 10 gennaio

Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto Natale e quella dell’ultimo Dpcm. Con il weekend del 9 e 10 in fascia arancione (con chiusura di bar e ristoranti e spostamenti vietati anche tra Comuni). Possibilità di anticipare il coprifuoco alle 20.00 (attualmente è previsto alle 22.00).

Sono tra le ipotesi sul tavolo emerse dal vertice di governo convocato per fare il punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza – il 6 gennaio – delle misure restrittive messe in campo per le festività.

Spetterà, invece, al Comitato tecnico scientifico, valutare l’ipotesi emersa dalla riunione di bloccare gli spostamenti tra le Regioni ancora tra il 7 e il 15 gennaio e di mettere tutta Italia in zona arancione nel weekend del 9 e 10 gennaio.

Scuola in presenza?

Nel corso del vertice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha anche auspicato la ripartenza per il 7 gennaio della didattica in presenza al 50% nelle scuole. Su questo, però, già si registrano le prime frenate di molte regioni.

Leggi anche: Emergenza Covid-19, nuove misure dal 7 gennaio