Covid, in Campania casi ancora in aumento. 757 in 24 ore

Sono 757 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore dall’analisi di 9.925 tamponi.

Il totale dei casi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 16.464, mentre sono 654.892 i tamponi complessivamente esaminati.

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus in Campania, con il totale dei deceduti che sale a 470. Sono 149 i nuovi guariti, per un totale di 7.044 guariti.

Sono 55 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su un totale di 108 posti di terapia intensiva attualmente disponibili negli ospedali campani. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania sono 3 in più rispetto a ieri. Sono invece 550 i posti letto di degenza occupati a fronte di 665 posti disponibili.

“Come programmato – si legge in una nota dell’Unità di crisi della Campania – a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della ‘Fase C’ che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva”.

Dati nazionali

Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.458 nuovi positivi (ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati.

Da ieri sono inoltre stati registrati altri 22 morti, che portano il totale a 36.083 dall’inizio dell’emergenza.

I casi totali salgono invece a 338.398. Nessuna regione a zero contagi nelle ultime 24 ore. La Regione con l’incremento più alto è la Campania con 757 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 683.

Attualmente sono 65.952 i positivi (+3.376 da ieri): 3.925 ricoverati con sintomi, 358 (+21) in terapia intensiva e 61.669 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi/guariti sale invece a 236.363 (+1.060).