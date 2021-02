Confronto aperto con i dirigenti scolastici, Servalli contrario alla chiusura di tutte le scuole

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli non sembra, al momento, orientato a predisporre una chiusura generalizzata delle scuole a fronte dell’attuale situazione epidemiologica in città.

Stando alle parole del primo cittadino l’orientamento dell’Amministrazione Comunale è quello di monitorare i singoli casi che si stanno registrando nelle scuole e valutare, caso per caso, le misure da prendere qualora dovessero verificarsi nuovi contagi.

Maggiori dettagli, a riguardo, dovrebbero arrivare nella giornata di oggi all’esito dell’incontro che ieri il primo cittadino ha avuto con i dirigenti delle scuole cavesi.

«Al momento attuale – ha spiegato il sindaco Servalli ai nostri microfoni – è eccessivo immaginare una chiusura generale di tutte le scuole. Valuteremo volta per volta, così come fatto per la scuola Epitaffio e per altri plessi del territorio, se ci dovesse essere la necessità di provvedimenti di chiusura dei plessi.