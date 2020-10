Lo abbiamo chiesto allo psicologo-psicoterapeuta, Francesco Esposito

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la quotidianità di ognuno. La pandemia ha modificato il nostro modo di confrontarci, di relazionarci, i pensieri, gli stati d’animo e le emozioni perché la mente ha bisogno di nuove strategie per adattarsi ad una realtà cambiata e quindi diversa.

La percezione del rischio può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico che non solo sono quasi sempre del tutto ingiustificate ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti meno razionali.

L’impatto dell’emergenza sanitaria sullo stato mentale ha colpito tutti e questo ha un effetto deflagrante in ciascuno di noi che è destinato ad emergere prima o poi, soprattutto in coloro che vivevano già momenti di fragilità, dovuti magari a situazioni instabili, che possono degenerare in disturbi emotivi, manifestazioni di ansia o depressione.

E l’Andrà tutto bene che un po’ ci ha rasserenati durante il lockdown, sembra aver ora perso il connotato speranzoso nell’impatto con la fase 2.

Ne abbiamo parlato con lo psicologo, psicoterapeuta, il dott. Francesco Esposito.