Covid al Primo Circolo di Nocera Superiore, stavolta in una delle classi della scuola primaria allocate nel plesso Fresa Pascoli. Due giorni di chiusura

Nuovo caso di Covid al Primo Circolo di Nocera Superiore, stavolta relativo a una classe del plesso Fresa Pascoli. Così come avvenuto nei giorni scorsi per il plesso Addatis di Portaromana, il dirigente Antonio Pizzarelli ha disposto una sanificazione straordinaria.

Ha dunque sospeso per oggi e domani le attività in presenza per le classi quarte e quinte, oltre agli uffici amministrativi. Attivata la didattica a distanza per gli alunni coinvolti nel provvedimento. Un’unica classe, quella dove è stato registrato il caso di positività, dovrà osservare una quarantena «presumibilmente fino al 15 febbraio», come riporta il provvedimento del dirigente scolastico.

Sinergia tra Istituto Comprensivo e Primo Circolo per il tracciamento dei contatti

Nel pomeriggio di ieri, intanto, i dirigenti dell’Istituto Comprensivo e del Primo Circolo di Nocera Superiore hanno concordato un iter comune per monitorare la situazione.

L’attività riguarda l’individuazione di familiari e contatti che frequentano plessi diversi delle due istituzioni scolastiche. Le segreterie hanno dunque avviato un lavoro in sinergia, per lo scambio di informazioni utili al monitoraggio. Lo scopo è quello di evitare la frequenza di alunni che abbiano contagiati in famiglia.

I dirigenti scolastici hanno fatto appello alla comunità scolastica affinché rispetti le quarantene disposte, così da evitare diffusione ulteriore dei contagi.