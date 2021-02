Covid a scuola: chiusi tre istituti a Nocera Inferiore fino al 2 marzo

Covid a scuola, nuovi casi a Nocera Inferiore portano allo stop alla didattica in presenza per tre istituti fino al 2 marzo

Ancora casi di Covid a scuola, con tre istituti di Nocera Inferiore che passano alla didattica a distanza fino al prossimo 2 marzo. Il sindaco Manlio Torquato ha infatti emesso un’ordinanza di stop all’attività in presenza per tre scuole. Si tratta dell’istituto professionale “Domenico Rea”, delle due sedi dell’istituto tecnico “Guglielmo Marconi” e del plesso “Solimena” del Primo Istituto Comprensivo.

Per quanto concerne il “Rea”, la dirigente scolastica ha inviato ben cinque note al Comune, riferendo di casi di positività e di persone in quarantena nel plesso di via Napoli. In particolare, la dirigente Anna Califano ha comunicato oggi la positività di nove alunni e quindici docenti.

Sempre nella giornata di oggi, il dirigente dell’istituto “Marconi” ha reso noto che un alunno risultato positivo aveva avuto numerosi contatti con i vari dirigenti dell’istituto. In merito al terzo istituto, il Primo Comprensivo, la dirigente scolastica Anna Cristiana Pentone ha comunicato la positività di una docente della scuola primaria.

In tal senso, dunque, il sindaco Manlio Torquato ha disposto la sospensione dell’attività in presenza per i quattro plessi fino al 2 marzo.