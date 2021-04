Covid a scuola: registrati casi in due scuole primarie di Nocera Superiore

Covid a scuola, ancora nuovi casi registrati al Primo Circolo e all’Istituto Comprensivo di Nocera Superiore. Due i plessi interessati

Si registrano nuovi casi di Covid a scuola. A Nocera Superiore il Primo Circolo e l’Istituto Comprensivo hanno comunicato nuove positività negli ultimi tre giorni.

Lunedì scorso un caso è stato segnalato al plesso San Giovanni Bosco, che fa parte del Comprensivo. Ieri sera, invece, il Primo Circolo ha comunicato all’Asl e al Comune casi registrati al plesso Addatis di Portaromana. Scattate immediatamente le operazioni di tracciamento dei contatti.

Per ciò che riguarda il plesso San Giovanni Bosco, le classi interessate sono due quarte, i cui alunni sono attualmente in quarantena.

Per quanto concerne il Primo Circolo, il dirigente scolastico Antonio Pizzarelli ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per oggi e domani. Terminate le operazioni di sanificazione straordinaria, gli alunni potranno tornare dunque in classe.

Oggi e domani, invece, le attività didattiche proseguiranno con la modalità integrata a distanza, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.