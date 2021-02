Covid a Nocera Inferiore, aumentano i casi al liceo classico e al liceo scientifico. Sospesa l’attività in presenza fino a fine mese

Aumentano i casi di Covid a Nocera Inferiore, in particolare in due scuole secondarie di secondo grado. Questa mattina nell’aula consiliare, si è svolto un nuovo incontro di coordinamento di Protezione Civile alla presenza del delegato Asl di Distretto per fare il punto sull’andamento del contagio nelle scuole e sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco, i dirigenti dei plessi o i loro delegati e i referenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl settore scuola. Analizzati i report settimanali delle singole scuole, in relazione alla diffusione del contagio.

Il sindaco ha quindi disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per il liceo scientifico Sensale (dunque una proroga) e per il liceo classico Vico (sede di piazza Cianciullo) da domani al 27 febbraio.

Quindici casi al classico, diciotto allo scientifico

La dirigente scolastica del liceo Vico ha inoltrato un report sulla situazione contagi e sulle tre classi messe in quarantena. La nota parla di quindici contagi, di cui tredici studenti, sottolineando l’arco temporale breve di diffusione del contagio e le diverse classi coinvolte.

Contestualmente, la dirigente scolastica del liceo Sensale ha segnalato un incremento dei casi di positività rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. In particolare, si è passati da undici a diciotto alunni in un totale di cinque classi. Con conseguente quarantena disposta dunque per cinquantatré alunni e due docenti.

Lo scorso 12 febbraio il primo cittadino, tenendo conto dei numeri segnalati allo scientifico, aveva disposto lo stop alla didattica in presenza dal 13 al 20 febbraio. Prorogata dunque la precedente ordinanza, in funzione proprio dell’aumento dei casi emersi negli ultimi giorni.