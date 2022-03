Les personnes infectées au Covid-19 peuvent être touchées par une accélération du vieillissement du cerveau et d’autres changements cognitifs, selon une nouvelle étude.

L’étude, publiée lundi dans la rivista Natura est considérée comme la plus importante genere.

Gwenaëlle Douaud, professeure agrégée de neurosciences presso l’Université d’Oxford et ses collègues ont en effet étudié le cerveau de 785 partecipanti inscrits dans le program. Biobanca britannica. Cette base de données biomédicale à grande échelle costituisce una risorsa di ricerca importante en termes de santé publique avec près de 500 000 personnes actives.

Dans le cas de cette recherche, i partecipanti, âgés de 51 to 81 ans, ont subi deux scanners cérébraux, à 38 mois d’intervalle en moyenne, ainsi que des test cognitifs. 401 partecipanti su test positivi au SRAS-CoV-2 entre leurs deux scans, dont 15 ont été hospitalisés. Les 384 personnes restantes étudiées n’ont pas été infectées, mais choisies en fonction de leur profil par rapport au groupe infecté en termes d’age, de sexe et de nombreux facteurs de risque, notamment la ‘tension la’ éle riagite, , le statuto socio-economico et le diabète.

Ainsi, l’étude, dirigée par le Wellcome Center for Integrative Neuroimaging de l’Université d’Oxford(cortex et gyrus parahippocampique).

Les personnes atteintes par le Covid-19 presente nella galleria delle lesioni tissutali e più importanti nelle regioni che si trovano nella corteccia olfattiva primaire, une zone lieée à l’odorat et unae réduction de la taille du cerveau entier.

Ces effets sur le cerveau variaient de 0.2 à 2% tra i partecipanti qui avaient été infectés et ceux non infectés.

“Nous avons été assez de voir des différences nettes dans le cerveau même avec une légère”, a déclaré à CNN l’auteure principale Gwenaëlle Douaud, professeure agrégée de ésciences’Ox.

En moyenne, i partecipanti infectés par le SRAS-CoV-2 ont égallement présenté un déclin cognitif plus importante imprenditore leurs deux scanners, associé à l’atrophie d’une partie spécifique du cervelet (une cérébrale) cognitée. Separément, les auteurs ont étudié des personnes qui ont développé une pneumonie non liee au COVID-19, montrant que les change étaient spécifiques au CovidOVID-19 et non dus aux effettis génériques spirire de contraente mal