Nocera Inferiore. Covid-19: “Una terza persona è risultata positiva all’infezione. È in ospedale e al momento sta bene”.

L’ufficialità della notizia nell’aggiornamento del sindaco Manlio Torquato.

“E’ una donna anziana. – spiega il Sindaco – E’ in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano critiche. La sua famiglia è in quarantena obbligatoria e sarà sottoposta a tamponi”.