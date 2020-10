Chiusa una classe all’IIS Della Corte-Vanvitelli dopo segnalazione dell’Asl di un caso Covid-19 nella famiglia di una studentessa.

“La ragazza è asintomatica e come scuola abbiamo attivato tutte le procedure del caso per contenere il contagio – ci spiega la dirigente dell’Istituto, Franca Masi, che ha subito accettato di parlare con noi per rassicurare le famiglie degli studenti e fare chiarezza sull’allarme che si era creato nelle ultime ore, appena saputa la notizia.

“Siamo sereni della procedura attivata – continua la Masi – Dal momento in cui ci è stato segnalato dall’Asl il caso di positività al Covid-19 di una nostra studentessa siamo riusciti a risalire con facilità alla catena dei suoi contatti, tra studenti, docenti e personale scolastico. La ragazza frequenta una classe V del nostro Istituto. Per i suoi compagni di classe e docenti è stata da subito attivata la procedura dell’isolamento domiciliare e la richiesta di tampone. L’aula, come già da procedura quotidiana, è stata sanificata”.

