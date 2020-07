“L’emergenza economica causata dalla pandemia non è finita. Continua la nostra attività di sostegno finanziario a imprese e famiglie in difficoltà”. Così il Direttore Generale di Banca Campania Centro, Fausto Salvati sintetizza ai nostri microfoni le prossime attività da mettere in campo, sia attraverso le misure contenute nei provvedimenti governativi che con risorse proprie.

“A voler dar voce ai numeri – continua Salvati- sono 87 milioni di euro in sospensione rate mutui e finanziamenti. Di questi, 42 milioni a nostro rischio (non rientranti nei Decreti governativi), oltre alle pratiche di finanziamento e ai propri prodotti bancari per imprese e famiglie”.

“Ma il nostro impegno non si ferma – conclude il Direttore Generale – Dobbiamo ridare fiducia a imprenditori e famiglie e sostenerli secondo le nostre possibilità. E’ questo quello che fanno le banche di comunità come Banca Campania Centro”.

