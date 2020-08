8 positivi totali in Città e diverse persone in isolamento

Cava de’ Tirreni. Quattro nuovi casi di contagio al Covid-19 nella Città metelliana. A darne conferma il sindaco Vincenzo Servalli attraverso i canali social.

“Cari concittadini, – scrive Servalli – dobbiamo registrare quattro nuovi casi di Covid-19 nella nostra città. Tre di essi sono rientri da vacanze in Sardegna e sono stati posti in isolamento così come previsto dai protocolli. Un altro caso prescinde dal focolaio sardo. Alcuni di questi presentano tipici sintomi del virus. Abbiamo, in questo momento, 8 positivi totali e diverse persone in isolamento che vengono seguite in ossequio ai protocolli”.