Covid-19, primo contagiato a Ravello, Di Martino: “Il ragazzo è in isolamento dal 22 marzo”

A darne notizia ufficiale il sindaco Salvatore Di Martino: “Mi è stato comunicato dall’ASL l’esito dei 2 tamponi effettuati a Ravello, di cui 1 risultato positivo”.

Nel comunicato il Primo cittadino fa sapere di essersi già attivato, insieme alle forze dell’ordine, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ravello, Procolo Chiocca, per ricostruire la rete dei contatti della persona contagiata.

“La situazione è sotto controllo – annuncia Di Martino – poichè il ragazzo è in isolamento dal 22 marzo, giorno in cui ha fatto rientro a Ravello, e continuerà ad essere in isolamento. Il giovane ha viaggiato con una decina di ragazzi, provenienti da altre parti d’Italia. Ci stiamo attivando perché, per il tramite dell’Asl, siano attivate tutte le procedure previste, finalizzate a verificare lo stato di salute dei ragazzi coinvolti ed eventuali loro ulteriori contatti”.