Si tratta del primo dei 13 contagiati. L’aggiornamento da Palazzo di Città del sindaco Vincenzo Servalli.

“Cari concittadini, – scrive il primo cittadino – mi è stata confermata, pochi minuti fa, la morte del primo caso di Covid 19, della nostra città. L’anziano signore (83 anni) che già aveva problemi di salute, non è riuscito a superare questa difficile prova. Alla sua famiglia il mio cordoglio personale e quello dell’ intera comunità. Con lui, sono 13 i casi di coronavirus accertati, mentre siamo in attesa di altri tamponi, e di circa cento i soggetti sottoposti ad isolamento domicialiare. Siamo nella fase che sapevamo difficile e delicata. Restiamo in casa, usciamo il minimo indispensabile e riusciremo a vincere la battaglia.

Forza Cava Forza Italia”