Covid-19, Ospedali Moscati e Ariano Iripino, sopralluogo Unità di crisi

Una task force dell’Unità di Crisi ha effettuato oggi un sopralluogo all’ospedale Moscati di Avellino e successivamente all’ospedale di Ariano Irpino.

La task force composta dal capo del Dipartimento Salute Antonio Postiglione, dal consigliere per la Sanità Ernico Coscioni, dall’ingegnere Roberta Santaniello e dall’infettivologo Alessandro Perrella, ha preso in esame le criticità segnalate dalla dirigenza e dagli operatori sanitari.

Ospedale Moscati. Il presidio consta attualmente di 14 posti di terapia intensiva e di altri 90 posti letto tra sub-intensiva e degenza per la gestione dei pazienti Covid. E’ stato verificato lo stato di attuazione per la palazzina Alpi che prevede altri 24 posti di terapia intensiva, ed è stato stilato il cronoprogramma del trasferimento dei pazienti che potrà avvenire in tempi molto brevi. Raccolte tutte le esigenze per il miglioramento della gestione dell’emergenza, a partire dal personale e dai dispositivi di protezione individuale.

Ariano Irpino. Vi sono attualmente 7 posti letto di terapia intensiva e 32 di degenza, di cui 4 di sub-intensiva. Sulle criticità segnalate, come il ritardo negli esiti dei tamponi, è stata condivisa l’impostazione organizzativa e l’obiettivo di realizzare ulteriori interventi migliorativi immediati e mirati, a partire dal potenziamento del personale e dall’arrivo dei test rapidi che saranno utilizzati prioritariamente per il personale medico sanitario.

La task force effettuerà ancora ulteriori sopralluoghi nelle altre zone di quarantena della regione e in tutte le aree dove occorre un’attenzione straordinaria relativamente al numero e alla sequenza dei contagi.