Cava de’ Tirreni. Come si temeva, è risultato positivo al tampone del Covid-19 anche un familiare dell’insegnante in pensione, accertata nei giorni scorsi.

La persona in questione era già sottoposta ad isolamento domiciliare e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

La conferma dal sindaco Vincenzo Servalli, il quale si riserva di dare tutti i dettagli nel corso del consueto appuntamento con i cittadini via social.

Sale ora a 38 casi positivi accertati il bilancio dell’emergenza sanitaria in città.

