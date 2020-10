Covid-19, nuovo caso in una scuola cavese. Positivo alunno della “Giovanni XXIII”

Cava de’ Tirreni: positivo alunno della scuola media “Giovanni XXIII”

Con un post ufficiale sulla pagina fb l’Istituto “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni ha fatto sapere di aver ricevuto nel pomeriggio da parte dell’ASL Salerno, distretto 63 di Cava de’ Tirreni, comunicazione di un caso di tampone positivo al Covid-19 effettuato su un alunno dell’Istituto.

Come da protocollo, dall’Istituto fanno sapere che hanno subito provveduto a fornire all’ASL competente l’elenco dei contatti stretti (Docenti, Collaboratori scolastici ed alunni) relativamente alla classe del soggetto interessato.

L’Istituto si sta attrezzando per l’effettuazione della sanificazione straordinaria dell’aula del soggetto positivo, delle immediate pertinenze di essa e degli spazi comuni, come da protocollo sanitario vigente.

La dirigente Napoliello Mariarosaria informa l’utenza che, in assenza di comunicazioni da parte delle Autorità preposte al controllo sanitario del territorio, tutte le normali attività didattiche che non coinvolgono la classe dell’alunno interessato, avranno regolarmente luogo.

La classe interessata inizierà la Didattica a Distanza Integrata nei prossimi giorni. I genitori degli alunni coinvolti possono, intanto, controllare le mail dell’Istituto per tutte le comunicazioni del caso.