Covid-19, nuovo caso di contagio a Cava de’ Tirreni

“Cari concittadini, – scrive Servalli – in seguito all’esito di un nucleo di nove tamponi richiesti dal Dipartimento di prevenzione, qualche giorno fa,risultano allo stato, tredici, i casi di tampone faringeo positivo al Covid 19. Dei nove tamponi,infatti, otto hanno avuto esito negativo ed uno esito positivo. Siamo in attesa di ricevere gli esiti di alcuni altri tamponi, per avere un quadro più certo. Per quanto riguarda gli interventi richiesti per i condomini, che hanno generato qualche malumore per le difficoltà incontrate a svolgere le operazioni, vi prego di riferirvi all’ordinanza n° 132 del 25.03.20 che contiene alcune semplificazioni ma che comunque mira all’obiettivo di assumere ogni precauzione possibile. Non esiste nessuna terza ordinanza come pure è stato scritto sui social.

Andiamo avanti, insieme. Non è il tempo di divisioni”.