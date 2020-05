Emergenza Coronavirus, Cuofano: “Consegna parziale”

Nocera Superiore. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, ha inviato una nota in Regione per segnalare la consegna parziale delle mascherine.

All’attenzione di Palazzo di Città sono arrivate, infatti, diverse segnalazioni da cittadini che hanno lamentato di non aver ricevuto il presidio di protezione.

“Caro Presidente – scrive Cuofano – La informo che a Nocera Superiore è stata effettuata una consegna delle mascherine in maniera non uniforme e completa. Diversi cittadini mi segnalano una mancata consegna e di aree urbane non correttamente coperte da Poste Italiane attraverso i suoi dipendenti. Al fine di assicurare a tutta la popolazione il presidio protettivo, Le chiedo un interessamento al fine di dirimere quest’anomalia in fase di smistamento”.