Covid-19, in Campania screening con il test rapido

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa.

L'”Antibody Determination Kit” è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato non certo, ma altamente probabile sull’eventuale positività del paziente.

De Luca: “Pubblicata la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati”

Intanto il governatore campano Vincenzo De Luca ha fatto sapere che: “E’ stata pubblicata la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva. E’ uno dei capitoli essenziali del piano di Protezione Civile per rispondere in maniera adeguata anche a una eventuale crescita esponenziale del contagio”

La gara, pubblicata con procedure eccezionali, ha scadenza già nella giornata di oggi (18 marzo).