Covid-19, impennata dei contagi in Campania: 544 nuovi positivi

In 24 ore 544 positivi su 7.504 tamponi, un decesso.



Sono i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei positivi è di 15.707 unità; quello dei tamponi è di 644.967. I guariti del giorno sono 177.

Il report sui posti letto su base regionale indica in 99 i posti di terapia intensiva disponibili, in 52 i posti letto di terapia intensiva occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 663 mentre quelli di degenza occupati sono 521. Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Dati nazionali

Sono 3678 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come rende noto il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 morti, che portano il totale a 36061 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 337, con un incremento di 18 unità.

Nessuna regione è a zero contagi da ieri: il primato quotidiano spetta alla Campania (+544).