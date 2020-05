COVID-19 e didattica a distanza, gli studenti si raccontano qui su #LARED

Didattica a distanza ed esami di maturità. Il racconto di Sabrina.

“Ci siamo ritrovati in una situazione del tutto nuova che ha comportato un cambiamento drastico nelle nostre vite”, ci ha raccontato Sabrina Gioviale, studentessa della 5 A – indirizzo Scienze Umane del Liceo “De Filippis – Galdi” di Cava de’ Tirreni.

“Ho cercato di mantenere la mia routine quotidiana e i miei ritmi, soprattutto nello studio in vista dell’Esame di Maturità. – ci dice Sabrina – Di certo non immaginavo di vivere in questo modo il mio ultimo anno di Liceo. Mi mancano gli occhi malinconici, gioiosi e pensierosi dei miei compagni”.

