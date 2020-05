COVID-19 e didattica a distanza, gli studenti si raccontano qui su #LARED

Didattica a distanza ed esame di maturità. Il racconto della VB del Liceo Classico “De Filippis – Galdi”

Isolamento e didattica a distanza, gli studenti hanno vissuto ed affrontato con coraggio una grossa sfida durante questa pandemia. La scuola vissuta online, così come i rapporti con i compagni di classe e i docenti.

Nel racconto degli studenti della VB del Liceo Classico “De Filippis – Galdi” la sfida più grande che li attende tra qualche settimana: l’esame di maturità. L’evento scolastico per eccellenza, riconosciuto da sempre come passaggio verso l’età adulta e dal sapore assolutamente straordinario in emergenza sanitaria.

