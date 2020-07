Covid-19, De Luca: “Movida irresponsabile. Misure repressive con i trasgressori”

“Faccio appello al senso di responsabilità. Mascherina all’aperto se aumentano i casi”

L’uso della mascherina all’aperto? Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “se c’è una moltiplicazione di contagi diventerà inevitabile, mi auguro sinceramente di no”.

“Chiedo ai sindaci campani – continua De Luca – di prevedere maggiore rigore con i commercianti o gestori di locali che non usano la mascherina o che non vigiliano sull’uso della mascherina da parte dei clienti. Ci sono poi, migliaia di giovani che pensano che l’emergenza non esiste più. La movida a volte diventa irresponsabile. Servono misure repressive con chi trasgredisce”.

“In Campania – conclude – non abbiamo una situazione drammatica, ma può diventarlo se continuiamo a comportarci in maniera irresponsabile”