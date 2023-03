COVID 19. Crisi sanitaria: episodio depressivo nel 20% dei giovani

Questo tipo di crisi è caratterizzato dai sintomi principali: vivere per almeno due settimane di seguito, sentirsi tristi e depressi e perdere interesse per la maggior parte delle cose, praticamente tutto il giorno e quasi tutti i giorni.

I giovani sono stati particolarmente colpiti

Pertanto, questi episodi depressivi hanno registrato un forte aumento dal 2017 (+36%), in particolare tra i 18-24enni. ” In questo segmento della popolazione, un giovane su cinque potrebbe sperimentare un episodio di depressione negli ultimi 12 mesi nel 2021, con un aumento di quasi l’80% rispetto al livello osservato nel 2017. Note di sanità pubblica Francia. Le persone socialmente ed economicamente svantaggiate sono rimaste le più colpite. »

non sorprende, Lo stress senza precedenti causato dalla pandemia e le conseguenti misure di controllo sembrano essere i principali fattori esplicativi (…). Le difficoltà accademiche, economiche e materiali che ha dovuto affrontare in questo periodo, l’isolamento in piccole abitazioni, nonché la paura di trasmettere il virus ai suoi familiari, hanno costituito gli (altri) fattori di questa pressione.. »